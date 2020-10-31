الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتوجه المستثمرين نحوه كملاذ آمن على حساب الدولار، مع تنامي المخاوف من اتساع وتيرة تفشي جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 9:25 ت.غ، صعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بأكثر من ستة دولارات أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1873.93 دولار للأوقية.

وزاد في العقود الأمريكية الآجلة بمقدار 5.75 دولار أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 1873.75 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09 بالمئة إلى 93.9.

وفي العادة، يخفض تراجع الدولار من كلفة اقتناء الذهب على حائزي العملات الأخرى.

لكن الذهب يتجه لتسجيل خسارة شهرية للشهر الثالث على التوالي، مع تلاشي فرص الاتفاق على حزمة تحفيز أميركية جديدة قبل أربعة ايام على موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعلى الرغم من خسائره على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن الذهب ما زال مرتفعا بنحو 24 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

الأناضول

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