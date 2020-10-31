فيينا – تعرض الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، لهزيمة ثقيلة أمس الجمعة، أمام الإيطالي لورنسو سونيغو ( 2-6 و1-6 ) ليودع دورة فيينا للتنس من الدور ربع النهائي.

وهذه هي الخسارة الثالثة لدجوكوفيتش هذا العام، مقابل 39 انتصارا، وبات تحقيق إنجاز إنهائه الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة، وبالتالي معادلة رقم الأمريكي بيت سامبراس، مرهونا بعدم قبول الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، دعوة المشاركة في دورة صوفيا الشهر القادم.

وقال دجوكوفيتش بعد المباراة لموقع رابطة اللاعبين المحترفين: “لقد كان سونيغو أفضل في كل جزء من اللعبة. كانت مباراة سيئة جدا من جانبي ومذهلة من جانبه”.

وأضاف النجم الصربي، الذي كان يخوض أول بطولة له منذ هزيمته في المباراة النهائية لبطولة “رولان غاروس” أمام نادال قبل ثلاثة أسابيع: “لقد استحق هذه النتيجة بالتأكيد”.

ومن جهته، قال سونيغو المصنف 42 عالميا: “بالتأكيد هذا هو أفضل انتصار في مسيرتي. نوفاك هو الأفضل في العالم. اليوم لعبت بشكل جيد جدا”.

وسيلعب الإيطالي في الدور نصف النهائي مع البريطاني دانيال إيفانز، الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف، بنتيجة 7-6، 4-6، و6-3.

المصدر: وكالات

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