ليبيا – قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش إنّ الحوار الوحيد الذي سوف يرحّب به الشعب الليبي، هو ذلك الذي يركز على تحديد موعد انتخابات برلمانية خلال النصف الاول من سنة 2021.

النمروش أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن الانتخابات يجب أن تتوحّد بها مؤسسات الدولة، وتتشكل بها حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

وأضاف: “ما عدا ذلك فهو محاولات فاشلة لتقاسم السلطة يهدد بتعميق الأزمة وانهيار ما تبقى من موؤسسات وتأجيل لتجدد الصراعات” في اشارة منه إلى حوار تونس الذي ترعاه البعثة الأممية.

وقال :” سندفع على أن يكون هناك مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية.. يطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.. وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق.. ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب.. فكل من أجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لا قاعات الحوار والتفاوض”.

وقال بأنه سيسعى إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيسي في أي مفاوضات أو حوارات، معتبرًا بأنه بدون عدالة ورد للمظالم وردع للمجرمين لا وجود لسلام حقيقي دائم.

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