روسيا – حذرت الخارجية الروسية من أن التنظيمات الإرهابية تحاول استغلال جائحة فيروس كورونا، وأبدت قناعتها بغياب أي صلة بين عدوى هذا الفيروس والإرهاب البيولوجي.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، في حوار مع وكالة “نوفوستي” امس، إلى أن الجائحة أظهرت ليس فقط عدم كفاءة نظام الرعاية الصحية في بعض الدول، بل وسلطت الضوء على عيوب فيما يتعلق بالحصانة من التهديدات الإرهابية.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق تحاول استغلال الظروف الحالية لتعزيز نفوذها وترويج أفكار الكراهية وتجنيد عناصر جدد، بالدرجة الأولى بين صفوف المعارضين لطريقة تعامل سلطات دولهم مع الجائحة.

وتابع المسؤول أن هذا الأمر “دفع المجتمع الدولي إلى النظر بجدية أكبر إلى القضية، على الرغم من أن فيروس كورونا بحد ذاته لا علاقة له بظاهرة الإرهاب البيولوجي”.

وأشار سيرومولوتوف إلى أن مسائل الإرهاب البيولوجي نوقشت بالتفصيل خلال المشاورات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب في 6-10 يوليو الماضي، معربا عن اقتناع موسكو الثابت بضرورة التعامل مع قضايا الإرهاب البيولوجي والأمن البيولوجي بشكل مكثف على نطاق العالم، مع التركيز على اتخاذ إجراءات جماعية فعالة لمنع استخدام مواد بيولوجية لأغراض غير مشروعة.

وذكّر نائب وزير الخارجية في هذا الصدد بالمبادرة الروسية حول إمكانية تبني معاهدة دولية خاصة بمحاربة أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي تم عرضها خلال مؤتمر نزع السلاح الذي استضافته جنيف في مارس 2016.

المصدر: نوفوستي

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