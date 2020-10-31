ليبيا – في إطار زيارته الجارية للعاصمة الروسية، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الجمعة السفير “ميخائيل‏ بوغدانوف” نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد من خبراء وزارة الخارجية الروسية المعنيين بالشرق الأوسط.

المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ صرح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، بأن الجانبين تطرّقا للقضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها العديد من الملفات التي تؤثّر على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، تناول الوزير شكري جهود مصر مؤخرًا لتحقيق تقدّم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة كافّة أطياف الشعب الليبي، على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن2510، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخّلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين، وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية.

وأكد دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد رحّب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.