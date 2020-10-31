إنجلترا- أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إنه لا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة إلى برشلونة، بعد أن أعلن فيكتور فونت، المرشح لرئاسة “البارسا” رغبته في إعادة غوارديولا لـ”كامب نو”.

وأضاف غوارديولا في تصريحات أدلى بها عشية مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه شيفيلد يونايتد، المقررة اليوم السبت، لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز: “أنا سعيد جدا في مانشستر، وأتمنى أن أبلي بلاء حسنا هذا الموسم للاستمرار لفترة أطول”.

ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا مع “السيتي”، ولكن فونت قال إنه يرغب في إعادة المدرب الإسباني للتعاون مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لضمان استمرار الأخير مع الفريق لما بعد 2021.

وقضى غوارديولا أربعة مواسم ناجحة في تدريب برشلونة، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري، إضافة إلى لقبين لدوري الأبطال، قبل الرحيل في 2012.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وكان قريبا من مغادرة الفريق في الصيف الماضي، بعد خلافه مع رئيس برشلونة المستقيل مؤخرا، جوسيب ماريا بارتوميو.

المصدر: وكالات

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