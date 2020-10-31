روسيا – أعلن فلاديمير تشولانوف، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، ان التطعيم الشامل، يمكن أن يغير جذريا مسار جائحة “كوفيد-19” ويؤثر في خطر حدوث موجة ثالثة.

وقال تشولانوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، “لا يمكننا الحديث الآن عن الموجة الثالثة لعدم وجود بيانات كافية…ولكن إذا بدأ التطعيم الشامل الآن، فإنه يمكن أن يغير جذريا مسار الجائحة، لأنه الوسيلة الفعالة للوقاية من المرض. أي عندما يبدأ نستطيع أن ننتظر تراجعا واضحا في الوضع الوبائي وعودة الأوضاع الحياتية إلى طبيعتها”.

المصدر: نوفوستي

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