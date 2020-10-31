إنجلترا – دافع النجم الألماني، مسعود أوزيل، عن الإسلام، بعد الاعتداء الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية، يوم الخميس الماضي وراح ضحيته ثلاثة قتلى، بينهم امرأة قطع رأسها، على يد تونسي استخدم سكينا.

ونشر صانع ألعاب نادي أرسنال، عبر حسابه في موقع “تويتر”، صورة له من أمام الكعبة مرفقة بكلمات آية من سورة المائدة بالقرآن الكريم، تبين قيمة نفس الإنسان وقدسيتها، وعلق قائلا: “الإرهاب ليس له مكان في الإسلام”.

وجاء هجوم نيس، بعد أيام قليلة من الجريمة التي هزت فرنسا ليلة يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، حينما أقدم شاب من أصل شيشاني، على قطع رأس مدرس التاريخ، صموئيل باتي، الذي كان قد عرض رسوما مسيئة للنبي محمد في فصل دراسي في درس عن “حرية التعبير”.

يذكر أن أوزيل، يعيش حاليا فترة عصيبة في مسيرته الرياضية، حيث استبعده المدرب الإسباني لنادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، لأسباب مجهولة، من قائمة الفريق التي ستخوض منافسات الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي لهذا الموسم.

المصدر: وكالات

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