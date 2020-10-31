نزال على صفيح ساخن بين أوسيك وتشيسورا يوم غد السبت

نزال على صفيح ساخن بين أوسيك وتشيسورا يوم غد السبت

أنجلترا – تتجه أنظار الملايين من عشاق الفن النبيل ليلة السبت، صوب ملعب ويمبلي الشهير، الذي سيكون حلبة لنزال مرتقب بالملاكمة للوزن الثقيل بين الأوكراني ألكسندر أوسيك والبريطاني ديريك تشيسورا.

وجرت امس عملية الوزن، وأظهر ديريك تشيسورا وزنا قدره 115.6 كيلوغرام كأثقل من منافسه الأوكراني بـ17 كيلوغراما بوزن بلغ 98.4 كيلوغرام.

وكان من المقرر أن يقام النزال بين الملاكمين في 22 مايو الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وانتقل ألكسندر أوسيك (33 عاما) إلى الوزن الثقيل من الوزن الخفيف الثقيل، حيث أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل (90،71 كغم)، حسب تصنيف كل من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وحصل البطل الأوكراني في عام 2018 على لقب بطل النسخة الأولى لسلسلة “World Boxing Super Series” أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل، الكأس الجديدة التي تحمل اسم الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (الذي توفي عام 2016)، وذلك على حساب الروسي مراد غاسييف، إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 10 ملايين يورو.

وخاض ألكسندر أوسيك 17 نزالا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، وانتصر في جميعها، منها 13 بالضربة القاضية.

بينما حقق ديريك تشيسورا (36 عاما) 32 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، 23 منها بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم حتى الآن

المصدر: وكالات

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