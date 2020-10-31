إيطاليا – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة، جاءت سلبية.

وقال يوفنتوس في بيان له: “أجرى رونالدو مسحة جديدة لـ(كوفيد-19) وجاءت النتيجة سلبية”.

وأضاف: “بالتالي، تعافى اللاعب بعد 19 يوما ولم يعد عرضة للحجر في المنزل”.

وكان رونالدو (35 عاما) أصيب بالفيروس خلال تواجده مع منتخب بلاده أثناء خوض مباريات دوري أمم أوروبا، في فترة الاستراحة الدولية. وحصل على أول نتيجة إيجابية في 13 أكتوبر الجاري، ليعود إلى تورينو حيث عزل نفسه في منزله.

وأدت الإصابة بالفيروس إلى غياب رونالد عن الفريق في أربع مباريات آخرها كانت الأربعاء الماضي، ضد ضيفه برشلونة الإسباني (0-2)، بقيادة منافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل يوفنتوس، حامل لقب بطل الدوري الإيطالي، المركز الخامس في ترتيب “الكالتشيو” في الموسم الحالي، برصيد تسع نقاط بفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر، وسيحل ضيفا يوم الأحد المقبل، على سبيزيا الوافد الجديد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.

المصدر: (أ ف ب)

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