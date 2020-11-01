دبي – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه تمت المصادقة على 6 اتفاقيات دولية اقتصادية مع 6 دول جديدة في القارة الإفريقية.

وأضاف بن راشد في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع “تويتر” اليوم الأحد: “علاقاتنا مع القارة السمراء في تصاعد مستمر.. ونحن ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الإقتصادية”.

وتابع: “اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة، شما المزروعي، واعتمد المجلس توجيه الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ضمن حملاتهم الخارجية، لتوحيد جهود الترويج للدولة في كافة الحملات”.

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافيا من عواقب كورونا في 2021، مؤكدا على أن حكومة بلاده تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة.

وترأس بن راشد اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتي، أقرت خلاله الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار).

المصدر: RT

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