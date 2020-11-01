العراق – شنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، هجوما لاذعا على الآلية التي تتبعها أمانة بغداد في الجباية، مؤكدة ان اعتماد أمانة بغداد على الجباية اليدوية وعدم تطبيق الأنظمة الالكترونية سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين.

وكشفت اللجنة عن ان الإيراد السنوي الحالي لدائرتي عقارات الدولة وماء بغداد التابعتين لأمانة بغداد لا يتجاوز بمجموعه مئة وخمسة وسبعين مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي الحقيقي المتوقع يتجاوز مبلغ ستمئة مليار دينار.

وأكدت اللجنة ان بعد عام الفين وثلاثة لم تشهد أمانة بغداد جباية حقيقية.. مبينة ان هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون تغيير وظيفتهم الى درجة معاون مدير عام، لكون الجباية اليدوية هي باب من أبواب الفساد.

وكالات

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