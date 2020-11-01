المونيتور: توقف نحو 6 آلاف مشروع استثماري في العراق بسبب المجاميع المسلحة والعشائر

المونيتور: توقف نحو 6 آلاف مشروع استثماري في العراق بسبب المجاميع المسلحة والعشائر

العراق – كشف موقع المونيتور الاخباري عن توقف نحو ستة آلاف مشروع استثماري بين عامي الفين وثمانية والفين وتسعة عشر، بسبب خشية المستثمرين المحليين والأجانب من انتقام المجاميع المسلحة والعشائر التي تطالبهم دوما بدفع الأموال.

وينقل المونيتور عن مسؤول عراقي قوله إن المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد من محاولات الابتزاز.. مبينا ان بعض القبائل تدعي امتلاكها لأراضٍ مهجورة منذ عشرات السنين، بزعم أن هذه الأملاك تعود إلى آبائهم وأجدادهم، من أجل الحصول على تعويض مالي من شركات النفط أو المستثمرين..

وأشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية من الابتزاز تتمثل في إجبار الشركات على توظيف أبناء العشائر، على الرغم من عدم امتلاكهم أية خبرات.. مضيفا ان الابتزاز العشائري اتخذ شكلا دينيا، حيث تجبر بعض الشركات على دفع الكثير من الأموال لبناء أضرحة دينية.

وكالات

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