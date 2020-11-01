ليبيا – أكد المستشار المنشق عن الرجمة محمد بويصير ” صاحب فكرة التحالف الليبي الأمريكي المعادي للإرهاب مقابل نصف مليون دولار رفضتها الرجمة وهمشتها بغير مقنع ” أنّ تركيا لاعب رئيس في الملف الليبي وقد اكتسبت مواقع مهمة لا يمكن تخطيها.

بويصير أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه فيما يخصُّ تشكيكها في اتفاق جنيف العسكري فتركيا طالبت أن يتم التصديق من جهات أعلى، وهذا طبيعي وليس رفضًا، حسب زعمه.

واختتم قائلاً : “خطة وليامز تقوم على كيفية الحصول على مشاركة كل القوى المتداخلة في الأزمة الليبية طبقًا لسياسة تحقيق الاستقرار مقابل الحفاظ على المصالح، والولايات المتحدة تدعم هذا الاتجاه حتى تجاه روسيا لاستبدال الوجود العسكري بحقوق اقتصادية في ليبيا.

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