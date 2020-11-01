ليبيا – أبدى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي، تفاؤلًا بمستقبل الحوار، وقلّل من التجاذبات والخلافات التي اكتنفت اجتماع تونس.

حويلي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: كل ما حدث من خلافات حول قائمة المشاركين لن يؤثر بإذن الله على مسار الملتقى، فالجميع وخصوصًا ممثّلي مجلس النواب والدولة على درجة كبيرة من التوافق فيما يتعلّق بآليات الحل المقترحة بمسارات الأزمة الليبية.

وشبه حويلي الوضع الراهن “بما عرفته أولى جولات التفاوض بين مجلسي الدولة والنواب في المغرب؛ حيث طاله كثير من الانتقادات والاتهامات، ورغم ذلك اكتمل التفاوض في المسار السياسي وتقاسم المناصب السيادية، وبعدها عُقد بمدينة الغردقة المصرية اجتماع عسكري في إطار اللجنة العسكرية المشتركة، ثم عُقد اجتماع آخر بالعاصمة المصرية ناقش المسار الدستوري”.

كما لمّح إلى احتمال عقد اجتماعات تمهيدية في عدة دول، منها المغرب، وفي الداخل الليبي أيضًا بين المشاركين في اجتماع تونس خلال الفترة التي تسبق انطلاق ملتقى الحوار الليبي في تونس بهدف تسهيل إقرار المخرجات وعدم إضاعة الوقت.

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