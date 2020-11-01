إيران – صرح مهدي مير أشرفي، رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، اليوم الأحد، إن العراق تبوأ المرتبة الاولى في توريد السلع الإيرانية خلال السبعة أشهر الماضية.

وأكد أشرفي في تصريح صحفي، أن “العراق استورد سلعا من ايران بقيمة 4.8 مليار دولار بين العشرين من مارس إلى العشرين من أكتوبر الماضيين، فيما جاءت الصين ثانيا بـ 4.4 مليار دولار، والإمارات ثالثا بـ 2.2 مليار دولار، وتركيا رابعا بـ 1.4 مليار دولار، وافغانستان خامسا بـ 1.3 مليار دولار”.

وأضاف، أن “حجم الصادرات الإيرانية سجل 65.5 مليون طن، بقيمة 18.2 مليار دولار في الشهور السبعة المذكورة، بانخفاض كمّي 17.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة عن ذات الفترة خلال عام 2019”.

وأشار أشرفي إلى أن “حجم التجارة الخارجية (واردات وصادرات) لإيران تخطى 85 مليون طن بقيمة 38.3 مليار دولار بين 20 مارس و20 أكتوبر 2020.

وتابع، أن “الواردات بلغت 19.3 مليون طن بقيمة 20 مليار دولار، حيث شكلت السلع الاساسية 13.8 مليون طن منها، فقد صدرت الصين لإيران سلعا بقيمة 5.1 مليار دولار، تلتها كل من الامارات – 4.7 مليار دولار، وتركيا – 2.2 مليار دولار، والهند – 1.2 مليار دولار، وألمانيا – 1 مليار دولار”.

المصدر: فارس + RT

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