رئيس أركان الحرب المصري يجري مباحثات في السودان (صور)

السودان – أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، امس في العاصمة السودانية، مباحثات التعاون المشترك مع الخرطوم.

واستهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني مؤخرا إلى القاهرة وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

وبدأت المحادثات بلقاء ثنائي مع السيد رئيس هيئة الأركان السودانية، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان.

كما عقد اجتماع موسع لوفدي البلدين تم خلاله استعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكري الحالي وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة القادمة مع تكثيف التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية، فضلا عن دور القوات المسلحة في البلدين في مشروعات التنمية والبنية الأساسية.

وأكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عقيدة القوات المسلحة في اعتبار القدرات العسكرية رصيدا للسودان واعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيدا لمصر.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غدا بعقد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني للتنفيذ.

المصدر: RT

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