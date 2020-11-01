ليبيا – افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أمس السبت مصرف الدم المركزي في طبرق، برفقة عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية وبحضور أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي ومفتاح عطية.

وزير الصحة أجرى عقب الافتتاح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جولة داخل أقسام مصرف الدم المركزي للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات.

ورافق عقوب خلال الجولة مدير مدرية الأمن، ومدير الحرس البلدي، ومدير مكتب المشروعات بوزارة الصحة، وعضو عن إدارة مصارف الدم بالوزارة، ومدير مكتب العلاقات العامة، ومدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، ومدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية امساعد، ومدير مركز طبرق الطبي؛ بالإضافة لمدير مركز أمراض الكبد، ومدير مستشفى البردي، ومدير معهد التنمية للقوة العاملة الطبية. حيث اطلع على الإمكانيات والتجهيزات .

كما تعهّد وزير الصحة بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحّة لمصرف الدم المركزي ولكل المراكز الطبية في البلاد، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

Share and Enjoy ! 0 Shares