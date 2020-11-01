ليبيا – أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي النيابية إدريس عمران عن ترحيب اللجنة ببدء الاستعدادات للعملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث ”أوجلة، جالو، أجخرة” .

عمران قال بحسب الموقع الرسمي للمجلس: “إن بدء الإعلان لتسجيل الناخبين للانتخابات وتجهيز مراكز الاقتراع في البلديات المذكورة هو خطوة كبيرة نحو إنجاز العملية الانتخابية في البلديات الثلاث”.

عمران أكّد على أن نجاح الانتخابات في هذه البلديات سيكون دافعًا قويًا لاستكمال الانتخابات في باقي البلديات التابعة للحكومة الليبية، وهو الاستحقاق الذي تعهد مجلس النواب بإنجازه حتى تتاح الفرصة لسكان البلديات لاختيار من يسير شؤون بلدياتهم.

وعبّر رئيس لجنة الحكم المحلي عن شكره للجنة المركزية لانتخابات البلديات التابعة للحكومة الليبية، على عملها المتواصل من أجل انجاز هذا العمل الكبير رغم كل الصعوبات اللوجستية، مؤكدًا على أن انتخاب البلديات أهم رسالة تشير إلى التعافي و الاستقرار .

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