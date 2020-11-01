إسبانيا – وصل المدافع البرازيلي مارسيلو، إلى إنجاز استثنائي في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد مشاركته في لقاء فريقه ريال مدريد أمام هويسكا، اليوم السبت (4-1)، في الجولة الثامنة من الليغا.

وساهم مارسيلو في تحقيق 250 انتصارا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ، من أصل 361 مباراة خاضها بقميص “الميرينغي”، وأحرز خلالها 26 هدفا.

ويحتل مارسيلو المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ الليغا، خلف كل من المتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووصيفه المدافع البرازيلي الآخر داني ألفيس، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب المركز الثالث.

وشارك الظهير الأيسر في أول مباراة رسمية له مع الفريق الملكي في السابع من يناير عام 2007 أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

وتوج مارسيلو (32 عاما) مع ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، وبطل الدوري الإسباني 5 مرات، ومونديال الأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي في 3 مناسبات، وكأس ملك إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني 4 مرات.

المصدر: وكالات

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