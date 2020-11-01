مدرب برشلونة: أهدينا الهدف الأول للخصم، ولا يمكن تقبل هذا الأمر

مدرب برشلونة: أهدينا الهدف الأول للخصم، ولا يمكن تقبل هذا الأمر

إسبانيا – صرح الهولندي رونالدو كومان، مدرب فريق برشلونة، عقب سقوط فريقه في فخ التعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-1) أمس السبت، بأن الفريق ارتكب عددا من الأخطاء لا يمكن القبول بها.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “هذه ليست المرة الأولى التي يحدث لنا فيها هذا، كانت لدينا إمكانيات كبيرة في الخط الأمامي لتسجيل المزيد من الأهداف، لست قلقا للغاية، لأننا خلقنا فرصا، إذا لم نخلق فرصا كان الوضع سيكون أسوأ، ليس من الطبيعي أن فريقا كبرشلونة جمع فقط نقطتين من 12، يجب أن يتطور الأداء”.

وتابع المدرب الهولندي: “أهدينا الهدف الأول للخصم، ولا يمكن تقبل هذا الأمر، وبعد ذلك تصعبت الأمور، ولكن إذا كنا نخلق فرصا كثيرة فلا يمكن تقبل الفشل كثيرا أيضا، بالتأكيد أن أقلق، خاصة على مستوى الأداء في الخط الأمامي، أغلق علينا الخصم المساحات في الشوط الأول، ومع ذلك خلقنا فرصتين أو ثلاثة، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل كثيرا”.

وأضاف كومان: “الأمر ليس عائدا لسلوك اللاعبين، والذي هو جيد، وإنما متعلق بالتركيز، ولكن الأداء الفردي والجماعي هو الذي يحكم، أنا محبط من المباراة والنتيجة، ولم نقدم لمباراة أخرى الأداء الأمثل على مستوى الخط الهجومي لتحقيق الفوز”.

وفيما يتعلق بتبديل لاعبه الشاب أنسو فاتي، الذي احتفل بربيعه الـ18 أمس السبت، قال كومان: “انتقدتموني من قبل على تأخري في إجراء تبديلات، وها أنا الآن أقوم بالتبديل بين الشوطين، لقد حصل فاتي على فرصه، وحاولت تغيير بعض الأمور”.

ورفض المدرب الهولندي التعليق على الأداء التحكيمي واكتفى بالقول: “أفضل ألا أدلي برأيي”.

واختتم كومان تصريحاته قائلا: “يتعين على الفريق التسديد أحيانا من خارج المنطقة، أحيانا نبحث بطريقة زائدة عن الحد عن التمريرة الأخيرة، لقد سددنا في بعض الأحيان، ولكن كان هناك لاعبان من الخصم واقفين بالمرصاد”.

وخرج فريق برشلونة بتعادل بطعم الهزيمة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجمع برشلونة نقطتين فقط من أصل 12 نقطة في آخر أربع مباريات، بتعادله مرتين مقابل هزيمتين، ويحتل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الليغا، برصيد 8 نقاط، متأخرا بفارق 8 نقاط وبمباراة أقل عن المتصدر ريال مدريد، الذي تغلب على ضيفه فريق هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، يوم أمس أيضا.

المصدر: وكالات

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