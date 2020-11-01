ليبيا – قال المنسق الوطني بإدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه إن البلاد تجاوزت عدد حالات الإصابة التراكمية بفيروس كورونا، فقد سجلت أكثر من 61 ألف إصابة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة مازلت 28%، أي أن من بين 4 أشخاص هناك حالة إصابة واحدة.

الفقية أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه من أسباب تزايد أو تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا، هو اختلاف عدد العينات التي يتم إجراؤها، ففي بعض الأيام يتم سحب 6 آلاف عينة وباقي الأيام تبلغ عدد العيانات 4 آلاف عينة.

وأضاف: “الأمر الأساسي والمهم ليس في اكتشاف الحالات الموجبة فقط، بل ماذا سنفعل بالبيانات والأرقام التي ستظهر، فمن المفروض أن تكون هذه الأعداد مؤشرًا للسلطات التنفيذية لتهتم وتركز بشكل أساسي على مراكز العزل”.

ولفت إلى أن 20% من المصابين يحتاجون الإيواء في المستشفيات سواء العزل أو العناية الفائقة، مطالبًا السلطات الصحية المختصة بضرورة الاهتمام بمراكز العزل كمنطقة الجنوب التي شبه توقفت بها مراكز العزل.

كما تابع: “من الصعوبات التي تواجه فرق الرصد والتقصي تأخر صرف مكافآتهم لأكثر من 9 أشهر، لذلك نطالب بصرفها لهم أسوة بزملائهم الآخرين في مراكز العزل الذين تم صرف مكافآتهم، الإشكالية الثانية أن تتوفر الإمكانيات اللازمة للوقاية الشخصية لتجنب حدوث إصابات في فرق الرصد، بالإضافة لضرورة زيادة أعداد فرق الرصد”.

ونوّه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وضع خطة لتدريب وتأهيل فرق رصد جديدة، مشيرًا إلى أنه على البلديات الاهتمام ودعم هذه الفرق وبالذات في أمور الوقاية الشخصية والمعدات لمكافحة العدوى.

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