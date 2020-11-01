مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”

مصر تعلن التوصل لتوافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”

العراق – أعلنت الحكومة المصرية، امس التوصل إلى توافق مبدئي مع العراق حول إنشاء آلية “النفط مقابل الإعمار”.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في بغداد، “بما تم التوافق المبدئي حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار”.

وأوضح مدبولي، حسب بيان للحكومة المصرية، أن الآلية يجري عملها من خلال “قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التي سوف تستوردها مصر من العراق”.

وأكد مدبولي أن “إنشاء هذا الصندوق سوف يسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة”.

المصدر: RT

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