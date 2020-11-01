الولايات المتحدة – تخطط شركة SpaceX الفضائية الأمريكية، لإطلاق مجموعة دورية جديدة من الأقمار الصناعية الصغيرة لتعزيز شبكة أقمار منظومة Starlink الخاصة بالإنترنت.

وتضم المجموعة المذكورة رقم 16، 60 قمرا صناعيا صغيرا. وسيتم نقلها إلى المدار الفضائي، بواسطة صاروخ من طراز Falcon 9، وذلك في النصف الثاني من شهر نوفمبر. ولم يتم بعد إعلان الموعد الدقيق للإطلاق.

وسيكون هذا الإطلاق السادس عشر لمجموعة من الأقمار الصناعية للإنترنت، منذ مايو من العام الماضي، وذلك كجزء من مشروع Starlink.

وتم إطلاق الدفعة السابقة المكونة من 60 قمرا صناعياً من Starlink في 24 أكتوبر. وتتكون المجموعة المدارية لـ SpaceX بالفعل من 893 جهازا فضائيا من نوع Starlink.

وتعد هذه الشركة الأمريكية، حاليا أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم.

وفي المستقبل، تخطط SpaceX لنشر كوكبة مدارية من 12000 جهاز فضائي من هذا النوع (وبعد ذلك 30000) لإنشاء شبكة واسعة النطاق ستوفر لسكان الأرض إمكانية الوصول إلى الإنترنت من النطاق العريض في أي مكان في العالم.

وذكرت شركة SpaceX سابقا أن هذه الأقمار الصناعية، ستوفر تغطية عبر الإنترنت لكامل أراضي أمريكا الشمالية في عام 2020، وبحلول عام 2021، سيتم تغطية الكوكب بأكمله تقريبا. ويقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بنحو 10 مليارات دولار.

المصدر: إنترفاكس

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