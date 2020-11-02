ليبيا قيّم الخبير السياسي ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حسن أبو طالب نهج الرئيس ترامب في معالجة القضية الليبية.

أبو طالب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية رأى أن موقف ترامب من القضية اللليبية كان إيجابيًا، مستبعدًا أن تشهد مواقف واشنطن من هذه القضايا تغيرات جذرية في حال فوز بايدن بالرئاسة.

ووصف موقف الجانب الأمريكي تجاه ليبيا بـ”الحذر “للغاية ، مشيرًا إلى أن هناك حالة من اللامبالاة لدى واشنطن تجاه ليبيا، أي أنها تركت الأمور تتطور إلى ما تتطور إليه، ولم يتغير موقفها إلا بعد استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة وتولي ستيفاني وليامز رئاسة البعثة الأممية بالإنابة.

وقال : “إنه منذ ذلك الوقت بدأ الأمريكيون في إطلاق بعض التصريحات التي تتحدث عن أهمية وقف إطلاق النار وأهمية البحث عن حل سلمي وخروج الجماعات الأجنبية والميلشيات خارج الأراضي الليبية، وأنهم يؤيدون إحداث عملية سياسية”.

أبو طالب وصف هذا الموقف بـ”الإيجابي نسبيًا”، متسائلًا عن الوقت الذي سيسعى فيه الأمريكيون إلى استغلال كل ثقلهم الدولي والسياسي في دفع كل الأطراف إلى تسوية سياسية تعيد السلم والأمن والاستقرار إلى ليبيا.

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