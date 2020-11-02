إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي، امس تدشين منشأة “دافيد” العسكرية، وهي الأولى من نوعها والأكبر لدى الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “افتتح رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي منشأة حصن دافيد، التي تعد مقرا لبيانات متعددة الأذرع لتخزين المعلومات التشغيلية والتنفيذية وهي الأولى والأكبر في الجيش”.

وأوضح المتحدث أن المنشأة تتميز بمستوى عالٍ من التصميم الهندسي، وتقع في الجنوب، فيما أشار إلى أنه تم اعتماد بنى تحتية مميزة وحديثة وصولا إلى برمجيات متقدمة كجزء من عملية التحول الرقمي للمؤسسة العسكرية.

وأضاف: “يتمحور دور المنشأة بتخزين المعلومات التشغيلية والتنفيذية لجيش الدفاع. من شأن هذه المنشأة تحقيق قفزة نوعية كبيرة في آلية عمل واستمرارية وظائف الجيش وتتيح مرونة للتغييرات والتحديثات التكنولوجية”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares