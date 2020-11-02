الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

اليمن – أعلن الجيش اليمني، امس تمكنه من استعادة مواقع من الحوثيين وصفها بالمهمة، خلال عمليات هجومية في محافظة تعز جنوبي غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها “26 سبتمبر”، إن “قوات الجيش نفذت هجوما عنيفا على مواقع للحوثيين في شارع الأربعين شمال مدينة تعِز، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة”​​​.

وأكدت الوزارة “سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، خلال المواجهات التي يواصل الجيش تقدمه فيها”.

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثيين بشن قصف مدفعي على أحياء سكنية في مدينة تعز.

وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية، إن “عناصر الحوثيين المتمركزة في منطقة الحرير قصفت بقذائف المدفعية أحياء سكنية شمالي مدينة تعِز، سقطت إحداها بالقرب من مسجد الشافعي في منطقة وادي القاضي، وأسفرت عن إصابة فتاتين”.

المصدر: “سبوتنك”

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