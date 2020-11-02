ليبيا – اعتبرت أرمينيا أن نشر إرهابيين أجانب في إقليم قره باغ الذي يدخل ضمن أراضي مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمثّل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وزارة الخارجية الأرمينية وفي بيان أصدرته أمس الأحد وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” قالت: “إنها ظاهرة جديدة لانتشار الإرهاب، تكمن في نشر مسلحين إرهابيين جهاديين أجانب من الشرق الأوسط في منطقة نزاع تدخل من أراضي مسؤولية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأمر الذي يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا”.

وأضافت الوزارة أن الجانب الأرمني تحدث مرارًا عن تجنيد ونقل مسلحين إرهابيين وجهاديين أجانب من مختلف نقاط ساخنة بالشرق الأوسط من قبل تركيا، بما في ذلك من مناطق سيطرتها في سوريا وليبيا.

وصرحت الوزارة بأن انتشار المسلحين من الشرق الأوسط أمر أكّدته استخبارات رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، متهمة الطرفين التركي والأذربيجاني بالسعي إلى إعطاء النزاع في قره باغ طابعًا دينيًا.

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