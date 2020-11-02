فيينا – توّج الروسي، أندريه روبليوف، بلقب بطولة فيينا النمساوية لكرة المضرب (التنس)، بعد فوزه في النهائي على الإيطالي، لورينزو سونيغو، بمجموعتين نظيفتين، أمس الأحد.

وحسم روبليوف البالغ 23 عاما المباراة النهائية لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع : 6-4 و6-4، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وبهذا التتويج حجز النجم الروسي بطاقة المشاركة في بطولة الأساتذة الختامية “الماسترز” والمقررة في لندن في الفترة بين 15 و22 من الشهر الجاري، للمرة الأولى في مسيرته.

وهذا اللقب، هو السابع لروبليوف خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، والخامس في الموسم الحالي.

يذكر أن روبليوف هو أول مواطن روسي يتوج بـ5 بطولات في موسم واحد، منذ أن حقق هذا الإنجاز نيكولاي دافيدينكو عام 2009.

المصدر: rsport.ria.ru

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