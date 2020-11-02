مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس هاتفيا، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التعاون لمواجهة التعصب والفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح المتحدث بأن الاتصال تناول بالاساس “بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان”.

وأفاد بأن رئيس المجلس الأوروبي أكد تعويل الجانب الأوروبي وبشكل أساسي على دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوي الداخلي، بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجا مستنيرا يحتذي به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.

ومن جانبه أكد السيسي أن مصر من واقع مسؤوليتها، وبثقلها الحضاري، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِي مقدمتها الأزهر الشريف، لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل علي نشر قيـم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، وذلك من أجل كافة الشعوب والانسانية جمعاء.

وأشار إلى ا، الرئيس المصري شدد على أن بلاده ستستمر في تقديم خبرتها وإمكانيتها في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.

المصدر: RT

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