الصين تكشف عن هاتف مصفح يصور بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء

الصين تكشف عن هاتف مصفح يصور بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء

الصين – كشفت شركة Doogee الصينية عن هاتف مزود بهيكل متين جدا وكاميرات عالية الدقة مصممة للتصوير الليلي.

ويأتي هاتف Doogee الجديد بهيكل مدرع متين من المعدن والبلاستيك، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68 و IP69K، ويمكنه حماية المكونات الداخلية ليعمل الهاتف على عمق 5 أمتار تحت الماء.

والتقنية المميزة في هذا الهاتف هي الكاميرا التي زودت بحساسات خاصة تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء لتوثيق الفيديوهات والصور في االظلام.

وجاءت هذه الكاميرا بأربع عدسات، عدسة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 2 ميغابيكسل، وعدسة التصوير الليلي بدقة 20 ميغابيكسل، مزودة بحساس بصري من نوع Sony IMX350.

كما حصل الجهاز على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G90، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات MicroSD.

وزودته Doogee بشاشة LCD بمقاس 6.22 بوصة بدقة عرض (1520720) بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ونظام تشغيل Android 10، وبطارية بسعة 6350 ميلي أمبير، أما سعره فسيكون نحو 299 دولارا.

المصدر: ixbit

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