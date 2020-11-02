ليبيا – رأى عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي أن المرتزقة أحد أهم العوامل المسببة للفوضى في ليبيا، وهذا الوضع يتوافق وسياسات الدولة المتدخّلة في الشؤون الليبية وبالتالي لا يوجد أمل حقيقي في خروجهم.

الغزالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “لو كانت النيات صادقة من قبل المجتمع الدولي الذي رعى الحوار أو من قبل (الطرف الآخر) في إشارة إلى (حكومة الوفاق)، لتم التوافق على خروج المرتزقة من ليبيا قبل الجلوس على طاولات التفاوض لضمان صدق النيات واستبعاد شبهة الأطماع الدولية، ويصبح ذلك حوارًا وطنيًا خالصًا”.

وأضاف: “أما الحديث عن بقائهم 3 أشهر مقبلة، وعدم توضيح آليات خروجهم، فهذا يعني أننا أمام مرحلة تسويف وإطالة لأمد الأزمة لا أكثر”.

الغزالي حذر من أن يكون الهدف من وراء كل هذه الاتفاقيات إبعاد الجيش الوطني عن منطقة الحقول والموانئ النفطية أولًا مع محاولة سحب البساط من تحت أقدامه تدريجيًا على خلفية مزاعم انتهاء الصراع العسكري والاتفاق المبدئي على خروج المرتزقة مما لا يستلزم وجود قواته الراهنة هناك.

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