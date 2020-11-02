الولايات المتحدة – أعلنت شركة غوغل عن اكتشاف ثغرة أمنية قد تهدد برمجيات أنظمة ويندوز المخصصة للحواسب.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن فريق Project Zero التابع لها، والمتخصص بأمن المعلومات، اكتشف مؤخرا ثغرة برمجية تحمل رمز CVE-2020-17087 من الممكن أن تشكل خطرا على أنظمة “ويندوز-7” القديمة وعلى إصدار “1903” من أنظمة “ويندوز-10”.

وتكمن خطورة هذه الثغرة وفقا للخبراء في أنها مثل الثغرة المعروفة بـ CVE-2020-15999 المكتشفة سابقا، إذ يمكن للمخترقين استغلالهما للوصول إلى أنظمة الحواسب عبر التحايل على ما يسمى بوضع الحماية الآمن للأنظمة، وتنفيذ تعليمات برمجية معينة قد تساعد على اختراق بيانات الحواسب.

وأشارت غوغل إلى أنها تعمل على متابعة الثغرة وتأثيراتها على الأنظمة، وأنها عملت على دراستها لـ 7 أيام قبل أن تعلن عنها، وأن تحديث أنظمة ويندوز الذي ستطرحه مايكروسوفت في 10 نوفمبر الجاري سيعالج المشكلات التي تتعلق بها بالنسبة لمستخدمي أنظمة “ويندوز-7” المشتركين في تحديثات الأمان الموسعة ESU.

المصدر: 3dnews

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