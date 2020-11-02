الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار

تركيا – شهدت العملة التركية اليوم انخفاضا قياسيا أمام العملة الأمريكية، إذ سجلت 8.4 ليرة للدولار، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.

وسجلت العملة التركية 8.40 ليرة للدولار، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، لتسجل بذلك مستوى قياسي جديد.





وخسرت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم السبت إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم كؤود في خانة العشرات.

المصدر: “رويترز”

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