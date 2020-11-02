فرنسا – عبرت أسواق التوزيع الكبرى، السوبرماركت، في فرنسا عن “رفضها” إغلاق رفوفها الخاصة بالمنتوجات “غير الضرورية” في إطار التدابير الحكومية الأخيرة لتشديد القيود الوقائية ضد وباء كورونا.

واعتبرت فيدرالية أسواق التوزيع الكبرى في بيان لها، أمس الأحد، أن قرار الحكومة بشأن إغلاق الرفوف غير الغذائية “لا يوجد ما يبرره على المستوى الصحي .. ويعقد حياة الفرنسيين” معبرة عن “عدم فهمها الكامل” لهذا الإجراء.

واعتُبر قرار الحكومة الفرنسية بهذا الشأن في العديد من الأوساط التجارية والشعبية مجرد مسعى لترضية أصحاب المحلات التجارية الصغيرة المتخصصة في السلع المصنفة من طرف السلطات “غير ضرورية” والتي أُجبرت على إغلاق أبوابها. وبررت السلطات موقفها بضرورة كبح تنقل فيروس كورونا المستجد بين المواطنين في الفضاء العام.

فيدرالية شركات التوزيع الكبرى طالبت السلطات بالعدول عن قرارها وإعطاء الأولوية لـ”إعادة الفتح التدريجي للمحلات التجارية الصغيرة، التي تستقبل زبائنها حسب مواعيد، مع تشديد مراقبة احترام التدابير الوقائية الحالية في المحلات”.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

Share and Enjoy ! 0 Shares