ليبيا – أشاد رئيس مجلس الدولة الإستشاري ، الإخواني خالد المشري بدعم دولة قطر لهم كونها وفق وصفه ” حليف استراتيجي ” ولعبت دورا كبيرا إقليميا ودوليا لوقف الاقتتال في ليبيا ودعم السلطة الشرعية المعترف بها.

وتأتي إشادة المشري هذه بعد كشف المبعوثة ” ستيفاني ويليامز ” عن أن دولة قطر هي الوحيدة التي عارضت اتفاق برلين من بين كل الدول التي حضرت الإجتماع .

وقال المشري الذي يزور الدوحة منذ يومين : ” أجرينا لقاءات مثمرة مع المسؤولين القطريين تتعلق بمستقبل الوضع السياسي في ليبيا خاصة بعد اتفاق جنيف ” وفقًا لما نقله عنه قناة ليبيا لكل الأحرار التابعة – وفقًا لتأكيد مسؤوليها – لدولة قطر .

وأضاف ” : قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا إلى جانب ليبيا في محنتها خاصة عندما كانت قوات حفتر على مشارف طرابلس

و المرحلة الراهنة هي أكثر المراحل التي يجب أن يكون فيها تواصل مستمر بين الأشقاء والأصدقاء ” .

وزعم الإخواني المشري أن ” الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق بين

الجانبين القطري والليبي فيما يتعلق بالحوارات الليبية – الليبية القادمة التي ستحدد مصير ليبيا لفترة طويلة ” .دون أن يكشف مدى علاقة قطر بتحديد مستقبل ليبيا .

وعن موقف قطر الضالعة في دعم الإخوان المسلمين بليبيا ، قال المشري ” : موقف قطر ثابت وواضح فيما يتعلق بالسياسة الليبية ، وأن تكون الحوارات ليبية – ليبية وحريصة على عدم وجود أي تدخل أجنبي في النقاشات الليبية ” .

ونيابة عن الدوحة التي شككت في مخرجات إتفاق 5+5 في جنيف أسوة بأنقرة ، قال المشري ” : موقف قطر يؤكد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في ليبيا ويرحب بوقف إطلاق النار وبالمفاوضات التي ستجرى قريبا في تونس وكل المسارات السياسية “.

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