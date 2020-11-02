السودان – أعلنت وزارة الطاقة السودانية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين السودان والإمارات لإنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة 500 ميغاوات.

وقالت الوزارة: “تقوم دولة الإمارات ممثلة في إحدى شركاتها المتخصصة بتوريد وبناء وتركيب وتشغيل المحطات لمدة 20 عاما”.

وذكر البيان أن الإمارات ستقوم “بتدريب وتشغيل العمالة الوطنية السودانية في فترة الإنشاء والتشغيل وطيلة فترة التعاقد مع التزام حكومة السودان بشراء الكهرباء المنتجة بسعر تنافسي طيلة فترة التعاقد”.

ولم تحدد الوزارة عدد المحطات التي سيشملها الاتفاق.

المصدر: وكالات

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