إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم عن إصابة أحد مدافعي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل ساعات من مباراة إنتر ميلان.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني أن مدافعه، إيدير ميليتاو، مصاب بفيروس “كوفيد-19″، في الاختبارات الطبية التي خضع لها اللاعبين قبل 48 ساعة من اللقاء الأوروبي.

وأشار ريال مدريد إلى أن جميع عينات اللاعبين في الفريق الأول والجهاز الفني والعاملين قد جاءت سلبية باستثناء ميليتاو.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على أنه إذا لم يجر اللاعب اختبارا جديدا، وتظهر نتيجته سلبية قبل ست ساعات من بدء المباراة، سيتأكد غيابه عنها.

ويشترط يويفا إجراء اختبار كورونا قبل يوم أو يومين، من كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لكن ظهور عينة إيجابية في ريال مدريد، أجبرهم على إجراء الاختبار الآن، لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات.

ويستعد الملكي لمواجهة ضيفه إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، ضمن الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري الأبطال.

المصدر: twitter\realmadrid

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