إيطاليا – قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس إلى فوز تاريخي على مضيفه سبيزيا (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما امس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 6 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتألق رونالدو، في أول مباراة له بعد عودته من إصابته كورونا، وأحرز هدف التقدم الثاني “للبيانكونيري”، في الدقيقة 59، وذلك بعد دقيقتين فقط من دخوله أرض الملعب، ومن ثم وقع “صاروخ ماديرا” على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 76 من ضربة جزاء، نفذها على طريقة بانينكا.

ونشر رونالدو “تغريد” عبر حسابه على موقع “تويتر” مرفقة بعدة صور من المباراة، عبر فيها عن سعادته بمساعدته لفريقه على الفوز بتسجيله هدفين.

وقاد الدون رونالدو يوفنتوس إلى انتصار تاريخي هو الأول له على نادي سبيزيا الوافد الجديد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى (سيريا A) على الإطلاق، مقابل هزيمة وتعادل في الدرجة الثانية (B).

كما حقق يوفنتوس أول انتصار له، بعد تعادلين أمام كل من كروتوني وهيلاس فيرونا على الترتيب، في الجولتين الأخيرتين اللتين غاب فيهما “صاروخ ماديرا” عن فريق “السيدة العجوز”.

ورفع يوفنتوس حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 12 نقطة، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق أربع نقاط خلف ميلان المتصدر.

المصدر: RT

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