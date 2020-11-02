روسيا – أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ناقش اليوم الاثنين خلال اجتماع مع كبرى شركات النفط الروسية، مصير صفقة “أوبك+” بعد ديسمبر 2020.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة احتمالات لمستقبل صفقة “أوبك+”، التي تتضمن تنفيذ تخفيضات إنتاج لدعم سوق النفط العالمية في ظل أزمة كورونا.

ووفقا لأحد المصادر فإن الخيار الأساسي الذي لقي تأيدا من شركات النفط الروسية هو الحفاظ على الشروط الحالية لاتفاق خفض الإنتاج، أي أن دول “أوبك+” ستزيد إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021.

فيما أشار مصدر آخر إلى أن الشركات الروسية ليست مستعدة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط، وإنما الشركات الروسية مستعدة لتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية ليشمل الربع الأول من 2021 عوضا عن زيادة الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

واقترح بعض الأعضاء في مجموعة “أوبك+”، في وقت سابق، أن يقوموا بزيادة تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، في ظل أزمة كورونا.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال وزير النفط الروسي إنه من السابق لأوانه مناقشة مستقبل صفقة “أوبك+” بعد ديسمبر 2020، مشيرا إلى ضرورة مراقبة وضع سوق النفط خلال نوفمبر 2020.

ويتوجب على دول “أوبك+” ابتداء من يناير 2021 خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا، بدلا من تنفيذ التخفيضات الحالية بحجم 7.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: “إنترفاكس”

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