الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم ليلة 4 نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، إقامة حفل في البيت الأبيض بمشاركة نحو 400 شخص.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن مقر ترامب الانتخابي، أراد في البداية إقامة الفعالية في Trump Hotel، ولكن لاحقا تم التخطيط لدعوة الضيوف إلى الصالة الشرقية في البيت الأبيض. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه تم منع التجمعات لأكثر من 50 شخصا في الأماكن المغلقة في واشنطن بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

في يوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه لا يعرف بعد أين سيقضي يوم الانتخابات، لأن سلطات واشنطن فرضت قيودا في المدينة بسبب الوباء.

وستجري الانتخابات في 3 نوفمبر حيث سيتم انتخاب رئيس الولايات المتحدة، وثلث مجلس الشيوخ، ومجلس النواب بكامل قوامه، بالإضافة إلى عدد من حكام الولايات، وآلاف من أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية المحلية.

المصدر: نوفوستي

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