الولايات المتحدة – خفض بنك “غولدمان ساكس” اليوم بشدة توقعاته الاقتصادية لأوروبا في الربع الرابع من 2020، بعدما دفعت قفزة في حالات الإصابة بكورونا دولا رئيسية إلى إعلان إغلاقات جزئية في نوفمبر الجاري.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو بـ2.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الجاري، في تعديل كبير لتوقعه السابق الذي كان لنمو بـ2.2 بالمئة.

وخفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في بريطانيا إلى ناقص 2.4 بالمئة، من توقع سابق لنمو بـ3.6 بالمئة.

وكتب اقتصاديو “غولدمان ساكس”، في مذكرة إلى العملاء: “نتوقع أن تستمر القيود الجديدة لثلاثة أشهر قبل رفعها تدريجيا بدءا من فبراير شباط القادم”.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares