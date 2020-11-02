ليبيا – قال عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ابراهيم الدغيس إن مسؤولية السيطرة على انتشار فيروس كورونا تقع على عاتق المواطنين والتزامهم بالإرشادات اللازمة التي تؤدي لمنع انتقال الفيروس، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي ما زال مقلقًا.

الدغيس أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “أول يوم لامتحانات الشهادة الثانوية وبكوني عضوًا في اللجنة العلمية، تناقشنا كثيرًا في هذا الخصوص، ومن ضمن النقاش تم اقتراح أن يتم إجراء 4 أيام امتحانات و3 أيام استراحة، أي فترة حضانة وظهور أعراض فيروس كورونا”.

وأكد على سعيهم إلى عدم انتشار الفيروس خلال فترة عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هناك استجابة عالية جدًا من الطلاب ولجان الامتحانات وأولياء الأمور.

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