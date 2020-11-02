اليمن – أفادت مصادر يمنية مطلعة، بأن تشكيل حكومة الشراكة المرتقبة بناء على “اتفاق الرياض”، سيتم الإعلان عنه في الخامس من نوفمبر الجاري.

ونقل مراسلنا أن اجتماعات مكثفه عقدها الرئيس عبد ربه منصور هادي مع مستشاريه ورئيس حكومته خلال الساعات الماضية، فيما أكدت مصادر سياسية ودبلوماسية يمنية إعلان الحكومة التوافقية بالخامس من نوفمبر الجاري.

وكان الرئيس اليمني، أكد خلال لقائه اليوم رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، “اهتمامه بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ودعم جهود رئيس الوزراء المكلف”.

كما حث هادي مستشاريه والقوى السياسية على دعم و تسريع تشكيل الحكومة، “لتخفيف معاناة الشعب اليمني في كافة المجالات” حد تعبيره.

وكان “الانتقالي الجنوبي” وحكومة هادي، قد أبرما اتفاقا للسلام في نوفمبر الماضي، نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، ثم أعلنت الرياض أواخر يوليو، عن آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق وهو ما رحبت به كافة الأطراف المتنازعة.

المصدر: RT

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