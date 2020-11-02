ليبيا – عُقد أمس الأحد بقصر الضيافة ببلدية زوارة أجتماعٌ ضم عميد بلدية زوارة المكلف وأعضاء من المجلس البلدي، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية، وشركة مليته للغاز، ومدير مستشفى الطب العسكري زوارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية زوارة.

حيث تم خلال الإجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للبلدية استلام جهاز PCR من المؤسسة الوطنية للنفط إلى المجلس البلدى لبلدية زوارة وتسليمه لجهاز الطب العسكري زوارة، لتركيبه بمقر العزل بالبلدية. كما تم استلام كافة المشغلات والأجهزة الداعمة إلى جانب 10000 عينة اختبار .

وتم التنسيق مع مركز التقنيات الحيوية بشأن تدريب أربعة من العناصر الطبية على كيفية استخدام الجهاز، وذلك بالعاصمة طرابلس ولمدة أربعة.

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