المكسيك – صعدت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتعطل قرابة ثلث الإنتاج في منطقة خليج المكسيك، بسبب وصول الإعصار “زيتا” إلى اليابسة.

ومساء الإثنين، أعلن مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، أن ما نسبته 28 بالمئة أو 518 ألف برميل، من إنتاج النفط الخام الأمريكي في خليج المكسيك متوقف، بفعل الإعصار.

كذلك، تلقت الأسعار دعما من دخول ساعة الصفر للانتخابات الأمريكية، وسط ترقب في الأسواق المالية العالمية لاسم الفائز فيها، وسط منافسة قوية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي دونالد ترامب وجو بايدن.

وعند الساعة (09:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون ثاني بنسبة 1.95 بالمئة أو 76 سنتا إلى 39.72 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون أول بنسبة 2.39 بالمئة أو 89 سنتا إلى 37.7 دولارا للبرميل.

ورغم ارتفاعها، إلا أن أسعار الخام تواجه ضغوطا من تفاقم معروض الخام عالميا، مع استئناف عديد الاقتصادات الأوروبية، غلق مرافقها لمنع تفش أكبر لفيروس كورونا.

الأناضول

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