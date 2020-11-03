إسبانيا – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم برنامج بطولة كأس السوبر المحلية المقبلة، والتي ستقام للمرة الثانية على التوالي في السعودية، وبحضور الجماهير رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن مباريات البطولة ستجري في السعودية بين 13 و 16 يناير المقبل، إذ تقام أولى مباريات قبل النهائي، يوم الأربعاء، والمباراة الثانية من المربع الذهبي في اليوم التالي، ونهائي البطولة يوم السبت 16 من نفس الشهر.

وسيشارك في النسخة المقبلة ريال مدريد وبرشلونة، كبطل ووصيف الدوري على التوالي، وأتلتيك بيلباو وريال سوسيداد المتأهلان لنهائي مسابقة كأس الملك التي لم تكتمل بسبب فيروس كورونا.

ووقع الاتحاد الإسباني مع السعودية عقدا لاستضافة البطولة لمدة ثلاث سنوات، مقابل 120 مليون يورو، توزع نصفها على الأندية المشاركة.

وتوج ريال مدريد بلقب بطل النسخة الأخيرة لكأس السوبر الإسباني التي استضافتها السعودية، بفوزه على جاره أتليتيكو بركلات الترجيح 4-1.

المصدر: صحيفة AS الإسبانية

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