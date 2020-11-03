إيران – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 422 شخصا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بواقع 8932 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيات الرسمية ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 637712 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وحصد الفيروس أرواح 36160 حتى الآن.

وفي الحصيلة السابقة سجلت إيران، ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات بلغ 449 حالة.

وقالت الوزارة إن كافة الأقاليم (31) لا تزال في وضع صحي خطير، 27 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares