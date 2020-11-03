النمسا – تسابق أجهزة الأمن النمساوية الزمن من أجل القبض على الأقل على مشبوه واحد بالمشاركة في هجوم مساء أمس الاثنين بمدينة فيينا الذي خلف 4 قتلى و17 جريحا، بعضهم في حالة خطيرة.

وفيما قالت السلطات الأمنية إنها قتلت أحد منفذي الهجوم، الذي تم خلاله إطلاق النار في 6 أماكن من المدينة، قامت باعتقال عدة أشخاص في 15 مسكنا محاذيا لمواقع الاعتداء، بالإضافة إلى مشبوهين اثنين في مدينة سانت بولتن الواقعة غرب العاصمة فيينا.

وأعلنت السلطات النمساوية أن منفذ الهجوم المقتول، الذي وصفه وزير الداخلية كارل نيهامر بـ: “الإرهابي الإسلامي”، مواطن نمساوي مقدوني الأصل (من جمهورية مقدونيا الشمالية)، ولد ونشأ في فيينا، وكان في الـ20 من العمر. وأضافت أنه مسجل لدى أجهزتها الأمنية كواحد من 90 شخصا حاولوا في السابق الذهاب إلى سوريا وتسبب له ذلك في خضوعه لعقوبة السجن.

المصدر: تلفزيون “بي بي سي”

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