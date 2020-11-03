العراق – أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على “ناقل عوائل تنظيم داعش” خلال عملية استخبارية شمال البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من القاء القبض على احد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، المطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية”.

وأضافت، أن “المعتقل اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين، وكذلك عمل على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية، كما وعمل ناقلاً لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية”.

وأشارت الوكالة إلى أن “المعتقل من عائلة داعشية ولديه اثاين من إخوته ضمن صفوف داعش الارهابي”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares